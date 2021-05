Dall’emergenza clima si esce tutti insieme o sarà autodistruzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Nel mondo occidentale, laddove mangiare non risulta essere una preoccupazione se non per una minoranza esigua della popolazione, si rilevano semmai gli effetti negativi di un’alimentazione eccessiva e sbilanciata, causa della maggior parte delle malattie che affliggono la nostra era moderna. Certamente, con un approccio diverso si potrebbero risolvere queste criticità che, in alcuni paesi, sono vere e proprie emergenze. In occasione della recente Giornata della Terra, che si celebra ogni 22 aprile, sono state diverse le voci che si sono levate a sostegno di una maggiore consapevolezza sulla relazione tra disponibilità di cibo ed equità. La più autorevole, senz’altro, quella di Papa Francesco che ha colto l’occasione per ricordare che le emergenze dei cambiamentitici e del coronavirus (Covid-19) non ci permettono di perdere ancora del tempo. Siamo al limite del ...