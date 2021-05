Crotone | tre club italiani su Simy | arrivata anche un’offerta dall’Inghilterra

(Di domenica 16 maggio 2021) Calciomercato: tre squadre italiane avrebbero messo gli occhi su, ma ilrossoblù avrebbe ricevutouna maxi offertaGianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato del futuro di Nwankwo, attaccante in uscita dal. L’attaccante interessaalla Sampdoria in vista della prossima stagione. «Tra le italiane, la squadra più avanti è la Lazio. Ilha ricevuto comunqueallettante dalla Championship inglese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ManuFilippone95 : RT @1926_cri: Lo juventino medio ha solo tre risposte intelligenti da dare: 1- Maalox 2- Asl 3- Mertens a Crotone - DOcastaldo : RT @1926_cri: Lo juventino medio ha solo tre risposte intelligenti da dare: 1- Maalox 2- Asl 3- Mertens a Crotone - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Tre cose tre di...Crotone - Verona - planetwin365ita : Le speranze di salvezza del #Benevento passano dalla sfida col #Crotone. Senza i tre punti, i sanniti saranno matem… - Max_Mogavero : L'ancora di salvezza del #Benevento: vincere col #Crotone per continuare a sperare. Inzaghi ha pochi calcoli da far… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone tre

Calcio News 24

Calciomercatosquadre italiane avrebbero messo gli occhi su Simy, ma il club rossoblù avrebbe ricevuto anche una maxi offerta dall'Inghilterra Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato ...... dal momento che il lunch match è una dellepartite della giornata di campionato trasmesse ... Umberto Tessier) DIRETTA BENEVENTO/ Video streaming tv: decimo episodio al Vigorito SQUADRE AL ...La partita Benevento - Crotone del 16 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A ...Cagliari si salva se… i risultati utili per i sardi contro il Milan. Con un pari contro i rossoneri, la permanenza in A è matematica.