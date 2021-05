Crotone, Golemic espulso: campionato finito (Di domenica 16 maggio 2021) Vladimir Golemic è stato espulso nel match contro il Benevento, stagione finita per lui Vladimir Golemic, difensore del Crotone, è stato espulso nel corso del primo della partita contro il Benevento. Al 24?, il centrale è entrato in maniera scomposta su Lapadula. L’arbitro fischia la punizione al limite dell’area per i giallorossi ed estrae il cartelli rosso per il calciatore rossoblù. Per Golemic, quindi, campionato finito anzitempo dato che non ci sarà nell’ultima partita di settimana prossima contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Vladimirè statonel match contro il Benevento, stagione finita per lui Vladimir, difensore del, è statonel corso del primo della partita contro il Benevento. Al 24?, il centrale è entrato in maniera scomposta su Lapadula. L’arbitro fischia la punizione al limite dell’area per i giallorossi ed estrae il cartelli rosso per il calciatore rossoblù. Per, quindi,anzitempo dato che non ci sarà nell’ultima partita di settimana prossima contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ACMilan_KaKa22 : RT @calciomercatoit: ?? 24' ESPULSO #Golemic per un fallo da ultimo uomo su Lapadula: #Crotone in dieci uomini #BeneventoCrotone 1-0 #Udin… - SEMPREFMILAN : RT @calciomercatoit: ?? 24' ESPULSO #Golemic per un fallo da ultimo uomo su Lapadula: #Crotone in dieci uomini #BeneventoCrotone 1-0 #Udin… - ShelbyMaury : #Crotone in 10 , espulso #Golemic al 24esimo minuto . Il #Toro , scusate , la vacca si giocherà la retrocessione col Benevento . - sportface2016 : #BeneventoCrotone, #Golemic espulso per chiara occasione da gol - FrancescoBassiF : Direi che, con il rosso di Golemic, il pareggio del Crotone ce lo sogniamo. Che mestizia. -