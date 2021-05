Crash Bandicoot: i doppiatori di Crash e Neo Cortex al lavoro su un nuovo progetto – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 16 maggio 2021) I doppiatori di Crash Bandicoot e Neo Cortex hanno detto di essere al lavoro su un nuovo progetto legato al peramele e il suo universo: di cosa si tratta?. Un po’ a sorpresa, i doppiatori di Crash Bandicoot e Neo Cortex hanno annunciato attraverso i social di essere al lavoro su un nuovo progetto legato al peramele e il suo universo di folli personaggi. Sfortunatamente, al momento, non si conoscono dettagli su questo misterioso “progetto”, ma potrebbe non essere necessariamente un gioco. Attraverso Instagram Scott Whyte, che dal 2020 è la voce di Crash ... Leggi su helpmetech (Di domenica 16 maggio 2021) Idie Neohanno detto di essere alsu unlegato al peramele e il suo universo: di cosa si tratta?. Un po’ a sorpresa, idie Neohanno annunciato attraverso i social di essere alsu unlegato al peramele e il suo universo di folli personaggi. Sfortunatamente, al momento, non si conoscono dettagli su questo misterioso “”, ma potrebbe non essere necessariamente un gioco. Attraverso Instagram Scott Whyte, che dal 2020 è la voce di...

Advertising

Asgard_Hydra : Crash Bandicoot: i doppiatori di Crash e Neo Cortex al lavoro su un nuovo progetto - - Asgard_Hydra : Crash Bandicoot 5 potrebbe essere in sviluppo - PokeMillennium : Crash Bandicoot 5: è iniziato lo sviluppo? #PokemonMillennium #CrashBandicoot Articolo di @AlessiaMazzeo61 Continu… - jagermeistaaahh : Lo devo dire: ho provato a rigiocare ai primi Crash Bandicoot ma non me li ricordavo così brutti - IGNitalia : I doppiatori di #CrashBandicoot e Neo Cortex di nuovo insieme in un post social. In arrivo novità con il peramele p… -