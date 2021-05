Covid, morti e contagi in calo. 93 vittime, dato più basso da 7 mesi (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.659. Sono invece 93 le vittime in un giorno, in calo rispetto ai 136 di ieri. Prosegue quindi il trend positivo dell’evoluzione del virus nonostante le riaperture. Le 93 vittime infatti rappresentano il dato più basso da sette mesi. Lo scorso 20 ottobre furono 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127. Calano poi ricoveri: sono -26 in intensiva, -359 in reparti ordinari. Il totale dei ricoverati nelle terapie intensive è 1.779, mentre nei reparti di area non critica sono ricoverate 12.134 persone. Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 294.686. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.659. Sono invece 93 lein un giorno, inrispetto ai 136 di ieri. Prosegue quindi il trend positivo dell’evoluzione del virus nonostante le riaperture. Le 93infatti rappresentano ilpiùda sette. Lo scorso 20 ottobre furono 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127. Calano poi ricoveri: sono -26 in intensiva, -359 in reparti ordinari. Il totale dei ricoverati nelle terapie intensive è 1.779, mentre nei reparti di area non critica sono ricoverate 12.134 persone. Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 294.686. Il ...

