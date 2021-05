Colpito da infarto dopo l’ora di ginnastica | morto 16enne ricoverato da 10 giorni

(Di domenica 16 maggio 2021) Colto da una scuola, unè deceduto in ospedalediecidi ricovero. Il suo cuore non ha retto Unsopraggiunto all’improvviso lo haal termine di una lezione di educazione fisica a scuola e da allora non si è più ripreso, fino al tragico epilogo. A lasciare sconcertati L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ANSA_Legalita : Colpito da infarto a scuola,dopo 10 giorni muore in ospedale. Il malore il 5 maggio scorso |#ANSA - paolochiariello : #Juorno #Liceale #stroncato da infarto a scuola - juornoit : #Juorno #Liceale #stroncato da infarto a scuola - buongior1 : MUORE IL SEDICENNE COLPITO DA INFARTO - ilCittadinoLodi : Non ce l’ha fatta lo studente colpito da infarto al Pandini -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito infarto

Il suo cuore non ha retto Unsopraggiunto all'improvviso lo haal termine di una lezione di educazione fisica a scuola e da allora non si è più ripreso, fino al tragico epilogo. A ...... il sedicenne studente del Liceo sportivo nell'Istituto Pandini di Sant'Angelo Lodigiano, residente nel Pavese, che era statoda unil 5 maggio scorso al termine dell'ora di ...Infarto a scuola: Riccardo Laveneziana, 16 anni, non si è più ripreso ed è morto dopo dieci giorni di ospedale. Colpito da infarto a scuola, muore dopo 10 giorni di ospedale Riccardo Laveneziana non c ...pavia - È morto ieri nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San Donato Riccardo Laveneziana, il sedicenne studente del Liceo sportivo nell'Istituto Pandini di Sant'Angelo Lodigiano, resident ...