Carnevali | “De Zerbi? Tiferò per lui ovunque vada | ma è prematuro parlarne”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal match con il Parma: "Finché c'è la possibilità di raggiungere l'Europa, dobbiamo provarci. Siamo concentrati solo su vincere oggi per il momento". Raspadori in Nazionale?"Ci può stare, sarebbe una bellissima cosa, ma vorremmo ci andasse anche Caputo. Raspadori sta dimostrando tanto, siamo felici di avere entrambi". De Zerbi andrà via?"C'è sempre la speranza che lui resti qui. Sicuramente Tiferò per lui ovunque lui vada, c'è un legame forte col mister e mi auguro un grande futuro per lui. In ogni caso è ancora prematuro, dobbiamo finire il campionato nel modo migliore e poi ognuno farà la sua scelta". Locatelli?"Ci sono state delle richieste, ma da parte nostra non potevano andar bene.

