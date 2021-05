Benevento-Crotone 1-1, le pagelle: apre Lapadula, Simy gela Inzaghi in pieno recupero (Di domenica 16 maggio 2021) Il Benevento è ad un passo dalla retrocessione, la squadra di Filippo Inzaghi non è andata oltre il pareggio contro il Crotone già retrocesso. I calabresi hanno disputato una partita coraggiosa che è stata condizionata anche dall’espulsione di Golemic, è quanto emerso anche dalle pagelle. La partita è scoppiettante già dai primi minuti e si sblocca dopo 13 minuti, il marcatore è Lapadula. Il calciatore ex Genoa è il più pericoloso e va vicino al gol in diverse occasioni. La partita dei calabresi si complica al 24? con l’espulsione di Golemic. Nel secondo tempo tante occasioni per la squadra di Filippo Inzaghi, in pieno recupero arriva però il gol di Simy per il definitivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) Ilè ad un passo dalla retrocessione, la squadra di Filipponon è andata oltre il pareggio contro ilgià retrocesso. I calabresi hanno disputato una partita coraggiosa che è stata condizionata anche dall’espulsione di Golemic, è quanto emerso anche dalle. La partita è scoppiettante già dai primi minuti e si sblocca dopo 13 minuti, il marcatore è. Il calciatore ex Genoa è il più pericoloso e va vicino al gol in diverse occasioni. La partita dei calabresi si complica al 24? con l’espulsione di Golemic. Nel secondo tempo tante occasioni per la squadra di Filippo, inarriva però il gol diper il definitivo ...

