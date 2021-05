Zidane lascerà il Real e può andare alla Juve. A Madrid pensano ad Allegri (Di sabato 15 maggio 2021) Dalla Spagna sono sicuri: Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid al termine della stagione a prescindere dalla conquista o meno della Liga. Il tecnico ha espresso il desiderio di andar via e sarebbe il primo nome per la panchina della Juventus. I bianconeri a fine stagione valuteranno il lavoro di Pirlo, ma è possibile che, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 15 maggio 2021) DSpagna sono sicuri: Zinedineilal termine della stagione a prescindere dconquista o meno della Liga. Il tecnico ha espresso il desiderio di andar via e sarebbe il primo nome per la panchina dellantus. I bianconeri a fine stagione valuteranno il lavoro di Pirlo, ma è possibile che, L'articolo

Advertising

ilgiornale : Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione. Il tecnico francese avrebbe due allettanti offerte: la nazionale tra… - R94SIMO : Secondo me #Zidane andrà alla Juve e #Allegri all’Inter al posto di un #Conte che lascerà a sorpresa. Fonte: me stesso. #Calciomercato - MCalcioNews : Zidane lascerà il Real Madrid a prescindere da come finirà questa stagione - Lorenzo44827766 : RT @AJGNewsOfficial: ?????? Secondo @telemadrid, Zinedine #Zidane lascerà la panchina del #RealMadrid al termine della stagione. - infoitsport : «Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione»: rivelazione dalla Spagna -