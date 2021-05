Vaccini Italia, contagi e morti crollano: i dati Iss (Di sabato 15 maggio 2021) Nei vaccinati crolla il rischio di infezione da coronavirus, di ricovero e di decesso per covid. Dopo 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell’80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei morti. Questi effetti sono simili sia negli uomini che nelle donne e in persone di diverse fasce di età. I dati emergono dall’analisi congiunta dell’anagrafe nazionale Vaccini e della sorveglianza integrata Covid-19 e sono contenuti in un report, a cura del Gruppo di lavoro Iss e ministero della Salute ‘Sorveglianza Vaccini Covid-19’, in collaborazione con i referenti regionali della sorveglianza integrata Covid-19 e della anagrafe nazionale Vaccini. Il report presenta i dati a partire dal 27 dicembre 2020 (giorno di avvio della campagna vaccinale in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Nei vaccinati crolla il rischio di infezione da coronavirus, di ricovero e di decesso per covid. Dopo 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell’80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei. Questi effetti sono simili sia negli uomini che nelle donne e in persone di diverse fasce di età. Iemergono dall’analisi congiunta dell’anagrafe nazionalee della sorveglianza integrata Covid-19 e sono contenuti in un report, a cura del Gruppo di lavoro Iss e ministero della Salute ‘SorveglianzaCovid-19’, in collaborazione con i referenti regionali della sorveglianza integrata Covid-19 e della anagrafe nazionale. Il report presenta ia partire dal 27 dicembre 2020 (giorno di avvio della campagna vaccinale in ...

