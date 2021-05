**Tv: Jebreal a Zoro, 'competenza non basta, salvo pensare uomini siano più competenti'** (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Noi guardiamo alla competenza non al genere'. Il problema di sottorappresentanza delle donne -in politica, e nei Media- segnala che la competenza non basta....salvo pensare che gli uomini siamo statisticamente più competenti". Così Rula Jebreal risponde su Twitter al fiume di polemiche innescate dalla sua mancata partecipazione ieri a 'Propaganda live', a causa di una lamentata scarsa partecipazione femminile alla trasmissione. "Noi scegliamo le persone per storia e competenza, non per il sesso", aveva detto ieri il conduttore, commentando la decisione della giornalista. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Noi guardiamo allanon al genere'. Il problema di sottorappresentanza delle donne -in politica, e nei Media- segnala che lanon....che glisiamo statisticamente più". Così Rularisponde su Twitter al fiume di polemiche innescate dalla sua mancata partecipazione ieri a 'Propaganda live', a causa di una lamentata scarsa partecipazione femminile alla trasmissione. "Noi scegliamo le persone per storia e, non per il sesso", aveva detto ieri il conduttore, commentando la decisione della giornalista.

