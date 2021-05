Spezia, 3 punti che valgono la Serie A (Di sabato 15 maggio 2021) Spezia: grazie ai 4 goal di oggi gli uomini di Italiano sono riusciti a centrare l’obiettivo salvezza Grande festa per lo Spezia e Vincenzo Italiano, allo Stadio Comunale Alberto Picco. Con un sonoro 4-1 infatti, lo Spezia ha battuto il Torino assicurandosi la salvezza con un turno d’anticipo. Logica e naturale la soddisfazione espressa dal tecnico Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post-partita. L’allenatore non ha comunque nascosto di voler capire le intenzioni della nuova società per l’anno prossimo venturo. “Abbiamo vissuto una cessione societaria nel bel mezzo del mercato. La squadra non si è potuta rinforzare. Questa è stata una delle tante difficoltà. La nuova società è appassionata, aspettava con ansia il verdetto finale. Aver mantenuto la Serie A è stato fondamentale”, ha aggiunto ... Leggi su retecalcio (Di sabato 15 maggio 2021): grazie ai 4 goal di oggi gli uomini di Italiano sono riusciti a centrare l’obiettivo salvezza Grande festa per loe Vincenzo Italiano, allo Stadio Comunale Alberto Picco. Con un sonoro 4-1 infatti, loha battuto il Torino assicurandosi la salvezza con un turno d’anticipo. Logica e naturale la soddisfazione espressa dal tecnico Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post-partita. L’allenatore non ha comunque nascosto di voler capire le intenzioni della nuova società per l’anno prossimo venturo. “Abbiamo vissuto una cessione societaria nel bel mezzo del mercato. La squadra non si è potuta rinforzare. Questa è stata una delle tante difficoltà. La nuova società è appassionata, aspettava con ansia il verdetto finale. Aver mantenuto laA è stato fondamentale”, ha aggiunto ...

