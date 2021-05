Serie A, Juventus-Inter: Kulusevsky con CR7, Conte con i titolarissimi. Le formazioni ufficiali (Di sabato 15 maggio 2021) E' tutto pronto all'Allianz Stadium.Sale l'attesa per il derby d'Italia tra Juventus e Inter, in programma questo pomeriggio alle 18:00 all'Allianz Stadium. Conte schiera i "titolarissimi". Pirlo esclude Dybala e Morata e si affida a Kulusevski dal 1'. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per proseguire la rincorsa a un posto Champions.Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. PirloInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) E' tutto pronto all'Allianz Stadium.Sale l'attesa per il derby d'Italia tra, in programma questo pomeriggio alle 18:00 all'Allianz Stadium.schiera i "". Pirlo esclude Dybala e Morata e si affida a Kulusevski dal 1'. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per proseguire la rincorsa a un posto Champions.Di seguito ledella sfida:(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All.

