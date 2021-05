Salvini vuole Draghi al Quirinale (per andare lui a Palazzo Chigi) (Di sabato 15 maggio 2021) Matteo Salvini vuole Mario Draghi al Quirinale. Ma pronostica anche che il suo governo non sarà in grado di fare le riforme. Incassato il proscioglimento per il caso di Nave Gregoretti, il Capitano spiega i suoi piani in un’intervista a Repubblica. E la sua strategia diventa abbastanza chiara. Salvini vuole Draghi al Quirinale (per cacciarlo da Palazzo Chigi e andarci lui) “Tanto non sarà questa maggioranza a riformare giustizia e fisco. La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura…”, esordisce Salvini. L’affermazione serve a coprire la reale intenzione del Capitano. Che è quella di non lasciare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 maggio 2021) MatteoMarioal. Ma pronostica anche che il suo governo non sarà in grado di fare le riforme. Incassato il proscioglimento per il caso di Nave Gregoretti, il Capitano spiega i suoi piani in un’intervista a Repubblica. E la sua strategia diventa abbastanza chiara.al(per cacciarlo dae andarci lui) “Tanto non sarà questa maggioranza a riformare giustizia e fisco. La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura…”, esordisce. L’affermazione serve a coprire la reale intenzione del Capitano. Che è quella di non lasciare ...

