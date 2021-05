Rula Jebreal ha ragione | sulla questione femminile pure l’informazione ‘di sinistra’ ha un problema

(Di sabato 15 maggio 2021) Seguo “Propaganda Live” da sempre, è un appuntamento per me quasi imperdibile il venerdì sera. Una trasmissione diversa dalle altre che tocca, facendo ridere e sorridere, temi fondamentali, tra cui, sicuramente, la difesa dei diritti dei più deboli e dei meno integrati. Ma quando ieri ho letto del rifiuto della docente e giornalistadi partecipare alla trasmissione, visto che di sette ospiti sei erano maschi, ho provato un senso quasi di liberazione. Ho sentito che finalmente qualcuna denunciava un’asimmetria che noi tutte accettiamo con troppo silenzio. Per paura di essere danneggiate. Cheabbia detto no è stato, ripeto, davvero liberatorio. E questo non cambia nullabellezza del programma, non è un’accusa a Propaganda Live in particolare....

Non si placa il battibecco a distanza trae Diego Bianchi. A seguito del rifiuto della giornalista a partecipare alla trasmissione Propaganda Live a causa di mancanza di equità nella scelta degli ospiti in studio (sarebbe stata l'...'Non conoscevo. Non ci avevo mai parlato fino a ieri sera. Eravamo molto contenti - ha spiegato il conduttore - di avere qui il suo punto di vista e la sua competenza al servizio della ...Continua specificando che gli ospiti vengono scelti per competenza e non per sesso. Il commento di Rula Jebreal arriva puntuale. La giornalista condivide nelle sue storie un post di un collega newyork ...«Avevamo deciso di invitare Rula Jebreal per raccontare quello che sta succedendo tra Israele e Palestina ma, quando lei ha visto il suo nome in mezzo a quelli di altri sette ospiti, ...