Roma - Lazio 1 - 0 live: giallorossi in vantaggio grazie al tandem Dzeko - Mkhitaryan (Di sabato 15 maggio 2021) Al 42' arriva inaspettatamente il vantaggio dei giallorossi: splendida giocata di Ediz Dzeko che si beve Acerbi e mette in mezzo un pallone perfetto per il tap - in di Mkhitaryan, che non fallisce l'1 ... Leggi su globalist (Di sabato 15 maggio 2021) Al 42' arriva inaspettatamente ildei: splendida giocata di Edizche si beve Acerbi e mette in mezzo un pallone perfetto per il tap - in di, che non fallisce l'1 ...

Advertising

russellcrowe : Lazio v Roma - goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - Adnkronos : #Calcio, #derby Roma-Lazio finisce 2-0: gol di Mkhitaryan e Pedro. - Ayo_delimarh : RT @goal: ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? -