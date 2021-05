Roma. Lanciano sassi all’ambulanza per impedire il soccorso a un ragazzo di 17 anni: interviene la polizia (Di sabato 15 maggio 2021) Brutto episodio questa notte a Roma, nel quartiere Nuovo Salario, dove alcuni sconosciuti hanno aggredito il personale medico di un’ambulanza chiamata per soccorrere un giovane di 17 anni che si era sentito male nella sua abitazione. Leggi anche: Roma, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: morto 55enne E’ successo in via Fiastra, alle ore 1:26. I sanitari del 118, dopo l’aggressione, hanno richiesto aiuto alla polizia e l’intervento di un’altra ambulanza, che è arrivata scortata da una volante, per evitare che il lancio dei sassi avvenuto nei confronti della prima ambulanza si ripetesse. Il ragazzo è stato così finalmente soccorso e portato in codice giallo all’ospedale S. Andrea. Gli aggressori hanno fatto in tempo a dileguarsi, facendo perdere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Brutto episodio questa notte a, nel quartiere Nuovo Salario, dove alcuni sconosciuti hanno aggredito il personale medico di un’ambulanza chiamata per soccorrere un giovane di 17che si era sentito male nella sua abitazione. Leggi anche:, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: morto 55enne E’ successo in via Fiastra, alle ore 1:26. I sanitari del 118, dopo l’aggressione, hanno richiesto aiuto allae l’intervento di un’altra ambulanza, che è arrivata scortata da una volante, per evitare che il lancio deiavvenuto nei confronti della prima ambulanza si ripetesse. Ilè stato così finalmentee portato in codice giallo all’ospedale S. Andrea. Gli aggressori hanno fatto in tempo a dileguarsi, facendo perdere ...

