Roma, Dzeko: «Mourinho? Non potevamo scegliere tecnico migliore. Sul futuro…» Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. DERBY VINTO – «Sapevamo tutti noi che non è stata una delle migliori stagioni, ma il derby è sempre il derby. Avevamo perso all'andata, volevamo fare di tutto per finire bene. Adesso manca un'altra partita». RAMMARICO – «Non mi piace guardare troppo indietro, ci sarà sempre rammarico. Il derby è una partita importante, siamo stati una squadra vera. Abbiamo sofferto ma vinto meritatamente». FONSECA – «Il mister ci ha detto che questa sarebbe stata l'ultima partita in casa per lui e se potevamo regalargli la vittoria. Abbiamo vinto per lui e per i tifosi, anche per ...

