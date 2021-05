Poker al Genoa e l’Atalanta riscrive la storia: è in Champions per la terza volta! (Di sabato 15 maggio 2021) Atalanta, è qui la festa! I nerazzurri vincono a Marassi contro il Genoa e staccano per il terzo anno consecutivo il prestigioso pass per la Champions League: con i tre punti del Ferraris Gasperini e i suoi uomini sono matematicamente certi di chiudere il campionato (almeno) tra le prime quattro. A decidere un match che è stato – clamorosamente e imprevedibilmente – in bilico fino all’ultimo secondo sono stati i quattro gol realizzati da Zapata, Malinovskyi, Gosens e Pasalic, con un match dalle mille emozioni che Gasperini ha affrontato pensando anche alla finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juve. A breve il servizio completo Leggi su bergamonews (Di sabato 15 maggio 2021) Atalanta, è qui la festa! I nerazzurri vincono a Marassi contro ile staccano per il terzo anno consecutivo il prestigioso pass per laLeague: con i tre punti del Ferraris Gasperini e i suoi uomini sono matematicamente certi di chiudere il campionato (almeno) tra le prime quattro. A decidere un match che è stato – clamorosamente e imprevedibilmente – in bilico fino all’ultimo secondo sono stati i quattro gol realizzati da Zapata, Malinovskyi, Gosens e Pasalic, con un match dalle mille emozioni che Gasperini ha affrontato pensando anche alla finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juve. A breve il servizio completo

