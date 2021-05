Pioli: “Sono sempre stato sostenuto e stimato, abbiamo una base solida” (Di sabato 15 maggio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani col Cagliari. Sono concentrato e motivato, sappiamo che la gara di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale. Dobbiamo essere mentalmente preparati perché le gare Sono sempre complicate. Mi Sono sempre sentito sostenuto e stimato. abbiamo superato le difficoltà di questa stagione perché abbiamo una base molto solida. abbiamo avuto buone notizie su Ibrahimovic, dovrà fare soltanto una cura conservativa che gli consentirà di essere al 100% per la prossima stagione. Zlatan sarà comunque con noi perché è sempre un sostegno per tutti. Dispiace che non possa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani col Cagliari.concentrato e motivato, sappiamo che la gara di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale. Dobbiamo essere mentalmente preparati perché le garecomplicate. Misentitosuperato le difficoltà di questa stagione perchéunamoltoavuto buone notizie su Ibrahimovic, dovrà fare soltanto una cura conservativa che gli consentirà di essere al 100% per la prossima stagione. Zlatan sarà comunque con noi perché èun sostegno per tutti. Dispiace che non possa ...

