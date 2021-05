Per i cittadini europei l’aria pulita non può essere un lusso, afferma il Commissario all’Ambiente Ue (Di sabato 15 maggio 2021) Nell’UE l’aria pulita è un diritto di tutti i cittadini, non può essere un lusso destinato a pochi fortunati. Questa la sostanza delle parole del Commissario all’Ambiente Virginius Sinkevicius. Si va quindi avanti con le infrazioni agli Stati Membri ma anche con il dialogo per risolvere le criticità. L’Ue continua sulla linea delle infrazioni contro L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 15 maggio 2021) Nell’UEè un diritto di tutti i, non puòundestinato a pochi fortunati. Questa la sostanza delle parole delVirginius Sinkevicius. Si va quindi avanti con le infrazioni agli Stati Membri ma anche con il dialogo per risolvere le criticità. L’Ue continua sulla linea delle infrazioni contro L'articolo proviene da Consumatore.com.

