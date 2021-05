Meteo BOLZANO – BOZEN | instabile con temporali A tratti mitezza

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 15 maggio 2021)Questo per l’area diè un periodo mediamente piovoso. Le condizionisusaranno parecchio disturbate dall’instabilità atmosferica esaltata dalla presenza di rilievi. Inoltre, diverse perturbazioni transiteranno in Alto Adige. Il tempo susarà piuttosto, con la possibilità di frequenti piovaschi che potrebbero essere associati anche brevi. La temperatura pomeridiana sarà abbastanza mite, ma attenzione durante gli acquazzoni il termometro sarà in picchiata verso il basso. Domenica 16: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 24°C Possibilità di precipitazioni 50% Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 9 Km/h Lunedì 17: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 11°C a 23°C Possibilità di precipitazioni ...