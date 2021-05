Mentana: 'Calvarese? Arbitraggio a capocchia che non può passare sotto silenzio' (Di sabato 15 maggio 2021) Commenta per primo Enrico Mentana, direttore del TG La7 e grande tifoso dell'Inter, ha commentato sui suoi canali social la sconfitta per 3 - 2 dei nerazzurri contro la Juventus e l'Arbitraggio di Calvarese: 'Non discuto il risultato di Juve - Inter,... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 maggio 2021) Commenta per primo Enrico, direttore del TG La7 e grande tifoso dell'Inter, ha commentato sui suoi canali social la sconfitta per 3 - 2 dei nerazzurri contro la Juventus e l'di: 'Non discuto il risultato di Juve - Inter,...

Advertising

FcInterNewsit : Mentana: 'Calvarese, decisioni a capocchia e arbitraggio che non può passare sotto silenzio' - sportli26181512 : Mentana: 'Calvarese? Arbitraggio a capocchia che non può passare sotto silenzio': Enrico Mentana, direttore del TG… - SofiaNerazzurra : RT @fcin1908it: Mentana: “Arbitraggio Calvarese non può passare sotto silenzio: direzione zeppa di abbagli” - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Mentana: 'Calvarese, decisioni a capocchia e arbitraggio che non può passare sotto silenzio' - FcInterNewsit : Mentana: 'Calvarese, decisioni a capocchia e arbitraggio che non può passare sotto silenzio' -