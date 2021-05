Meloni liberista? Magari Partecipate | la scelta spetta a Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 maggio 2021) Al direttore - Rula of law.Giuseppe De Filippi Al direttore - Avevo voglia di “depensiero” così nel giorno dell’uscita “Contro!” il nuovo libro di Alessandro Di Battista ho deciso di regalarmi la presentazione del libro a cura del duo Scanzi-Dibba. Ho soddisfatto subito la mia voglia non appena l’ex onorevole (dice che ci tiene a essere chiamato così) ha affermato: “Io credo che Giorgiasia”..Pasquale Annicchino Ragioniere, mi si sono intrecciati i diti! Me li streccia? Al direttore - “L’Italia ha troppe leggi, temperate dalla loro inosservanza” (Giuseppe Zanardelli).Michele Magno Al direttore - “Serve un altro profilo”, sarebbe, questa, la frase riportata dal Foglio, come probabile motivazione “soft” adottata da Marioper gli avvicendamenti negli incarichi pubblici. Indubbiamente, ...