LIVE Juventus-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Dybala va in panchina, gioca Kulusevski! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36 L'Inter non ha trovato il gol in nessuna delle ultime cinque trasferte di Serie A allo Stadium contro la Juventus; soltanto contro la Reggina (sette) i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in casa nella competizione. 17.33 L'Inter potrebbe tenere la porta inviolata in entrambe le gare stagionali di un campionato di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1994/95 (in quel caso due pareggi a reti inviolate). 17.30 A disposizione di Pirlo in panchina: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Morata, Dybala, Felix Correia. 17.27 Dopo il 2-0 della gara d'andata, l'Inter ...

