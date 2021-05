Le notizie del giorno, la richiesta della Juve ai calciatori. La furia di Commisso e la malattia di Bartoletti (Di sabato 15 maggio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadra del campionato italiano ed estero. Tutte le grandi squadre italiane hanno incontrato dei problemi dal punto di vista economico e tra queste anche la Juventus. L’obiettivo è quello di ridurre il peso degli ingaggi: non c’è solo il caso Cristiano Ronaldo, ma risultano pesantissimi anche gli stipendi di Dybala, Ramsey e Rabiot, calciatori reduci da una stagione disastrosa a causa di infortuni oppure prestazioni non all’altezza. Come riporta Calcio e Finanza la Juventus si sarebbe già mossa per chiedere di posticipare alcune mensilità: nel dettaglio di poter ritardare il pagamento degli stipendi del periodo marzo-giugno 2021. Entro i prossimi giorni potrebbero andare in scena incontri individuali con l’intenzione di trovare un punto di incontro. (LA ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadra del campionato italiano ed estero. Tutte le grandi squadre italiane hanno incontrato dei problemi dal punto di vista economico e tra queste anche lantus. L’obiettivo è quello di ridurre il peso degli ingaggi: non c’è solo il caso Cristiano Ronaldo, ma risultano pesantissimi anche gli stipendi di Dybala, Ramsey e Rabiot,reduci da una stagione disastrosa a causa di infortuni oppure prestazioni non all’altezza. Come riporta Calcio e Finanza lantus si sarebbe già mossa per chiedere di posticipare alcune mensilità: nel dettaglio di poter ritardare il pagamento degli stipendi del periodo marzo-giugno 2021. Entro i prossimi giorni potrebbero andare in scena incontri individuali con l’intenzione di trovare un punto di incontro. (LA ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Copasir ha deciso di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi l'attivazione di un'inchiesta interna sul… - Agenzia_Ansa : Per quest'anno l'Italia ha già esaurito le risorse naturali a disposizione e per il resto del 2021 va in debito con… - Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - Miki_2313 : RT @MinisteroSalute: Pubblicato il Report del Monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 3 al 9 maggio. Il commento del Prof. Giovanni Rez… - Miki_2313 : RT @RegioneER: Vaccinazioni anti #Covid_19 , si parte con i 40-49enni: da lunedì 17 maggio registrazioni on line sul portale regionale. A c… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Principe Harry choc: 'La famiglia reale? Un misto tra il Truman Show e lo zoo' 'Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno, ma certamente ho sperimentato qualche forma di dolore o sofferenza a causa del dolore o della sofferenza che forse mio padre o i miei ...

Il lockdown, gli adolescenti, quello che hanno imparato ... proprio in questi giorni, notizie di una crescita allarmante di atti di autolesionismo e addirittura di tentativi di suicidio fra i giovani e i giovanissimi a causa del Covid. Ci sono ormai dati ...

Le notizie del 14 maggio sul Coronavirus Fanpage.it Berlusconi come sta? Zangrillo: «Sta bene, fatevene una ragione». Ronzulli: «Non è tempo di coccodrilli» «Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà». Così Licia Ronzulli, lasciando il San Raffaele dove Silvio Berlusconi è ricoverato ...

Frontino, il paese bio che piace tanto ai ciclisti (e-biker compresi) Arrivare qui in sella, sia con una bici per così dire analogica che con quella assistita dal motorino rappresenta la maniera ideale per scoprire questo borgo bio dove prima, a partire dagli anni ’70, ...

'Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno, ma certamente ho sperimentato qualche forma di dolore o sofferenza a causadolore o della sofferenza che forse mio padre o i miei ...... proprio in questi giorni,di una crescita allarmante di atti di autolesionismo e addirittura di tentativi di suicidio fra i giovani e i giovanissimi a causaCovid. Ci sono ormai dati ...«Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà». Così Licia Ronzulli, lasciando il San Raffaele dove Silvio Berlusconi è ricoverato ...Arrivare qui in sella, sia con una bici per così dire analogica che con quella assistita dal motorino rappresenta la maniera ideale per scoprire questo borgo bio dove prima, a partire dagli anni ’70, ...