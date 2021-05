Io non mi arrendo: quante puntate, durata e quando finisce (Di sabato 15 maggio 2021) quante puntate sono previste per Io non mi arrendo, la miniserie tv con Beppe Fiorello che racconta la storia di Roberto Mancini (Marco Giordano)? Ve lo diciamo subito: la fiction è composta da due episodi che in prima tv sono stati trasmessi il 15 e il 16 febbraio 2016. Stasera, 15 maggio, però andranno in onda entrambi: uno dopo l’altro. durata Ma quanto dura (durata) Io non mi arrendo? La messa in onda dei due episodi è prevista per oggi – 15 maggio – dalle ore 21,55 alle ore 00,15. La durata prevista è quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). “Roberto aveva scoperto e denunciato tutto questo, eppure non gli hanno dato retta – ha detto Beppe Fiorello sul protagonista di Io non mi arrendo da lui interpretato -. Non conoscevo la sua ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021)sono previste per Io non mi, la miniserie tv con Beppe Fiorello che racconta la storia di Roberto Mancini (Marco Giordano)? Ve lo diciamo subito: la fiction è composta da due episodi che in prima tv sono stati trasmessi il 15 e il 16 febbraio 2016. Stasera, 15 maggio, però andranno in onda entrambi: uno dopo l’altro.Ma quanto dura () Io non mi? La messa in onda dei due episodi è prevista per oggi – 15 maggio – dalle ore 21,55 alle ore 00,15. Laprevista è quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). “Roberto aveva scoperto e denunciato tutto questo, eppure non gli hanno dato retta – ha detto Beppe Fiorello sul protagonista di Io non mida lui interpretato -. Non conoscevo la sua ...

