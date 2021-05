Inter, Lautaro: “Il derby con il Milan svolta Scudetto. Lukaku? Al suo arrivo mi ha detto una cosa” (Di sabato 15 maggio 2021) Lautaro Martinez fa il punto in vista del match tra Juventus e Inter.L'attaccante argentino sta vivendo la stagione della svolta nella sua carriera. Insieme a Romelu Lukaku, ha trascinato la formazione di Antonio Conte alla vittoria dello Scudetto dopo quasi un decennio di dominio incontrastato da parte della franchigia bianconera. Un trionfo storico quello portato a termine dai nerazzurri, che devono gran parte del merito anche alla classe e al talento dell'ex giocatore del Racing.Inter, Berti: “Non tiferò mai per la Juventus, ma spero in una cosa”Il numero 10 Interista - in un'Intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di DAZN - ha detto la sua rispetto ai fattori che hanno consentito ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021)Martinez fa il punto in vista del match tra Juventus e.L'attaccante argentino sta vivendo la stagione dellanella sua carriera. Insieme a Romelu, ha trascinato la formazione di Antonio Conte alla vittoria dellodopo quasi un decennio di dominio incontrastato da parte della franchigia bianconera. Un trionfo storico quello portato a termine dai nerazzurri, che devono gran parte del merito anche alla classe e al talento dell'ex giocatore del Racing., Berti: “Non tiferò mai per la Juventus, ma spero in una”Il numero 10ista - in un'vista esclusiva rilasciata ai microfoni di DAZN - hala sua rispetto ai fattori che hanno consentito ...

