“Il veleno è la disinformazione | non la pillola abortiva RU486” | è partita una campagna che risponde ai Pro Vita facendo parlare gli esperti

(Di sabato 15 maggio 2021) Ogni donna dovrebbe essere libera di scegliere se portare a termine una gravidanza oppure di interromperla nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge italiana, ma soprattutto ha il diritto di essere informata sull’aborto. Un diritto, denuncia il collettivo di comunicatori palermitano Maghweb, messo sotto attacco dalle campagne di Proe Famiglia: il gruppo antiabortista nei mesi scorsi ha fatto affiggere manifesti per le strade delle città italiane raffiguranti una donna priva di sensi e la scritta “Prenderesti mai un? Stop alla“. Unastudiata e realizzata dopo che, ad agosto scorso, il ministero della Salute ha aggiornato le linee guida e abolito l’obbligo di ricovero per l’aborto farmacologico. “Quella che ha fatto girare ...

susanna98890702 : Il vero veleno è la disinformazione! #noneunveleno #palermo -

Ultime Notizie dalla rete :

Così come ha spiegato l'Associazione di informazione per il terzo settore Maghweb: "il veroè lapromossa dalle associazioni anti - scelta fondata su opinioni prive di valore ..."Le modalità e il linguaggio hanno molto di dogmatico - dicono da Maghweb - : il veroè lapromossa dalle associazioni anti - scelta fondata su opinioni prive di valore ...PISTOIA. Flash mob in piazza del Duomo, giovedì 13 maggio, per protestare contro i manifesti dell'associazione Pro Vita & Famiglia che attaccano l'uso della pillola abortiva Ru486. Manifesti in cui si ...Le associazioni aderenti alla campagna “Non è un veleno” rispondono a chi promuove “messaggi pericolosi e fuorvianti”.