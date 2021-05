Il Fatto non si dà pace per il libro della Meloni. A Selvaggia piaceva di più l’opera prima di Casalino (Di sabato 15 maggio 2021) Sono mal di pancia esagerati quelli della sinistra dinanzi al libro autobiografico di Giorgia Meloni. prima la libraia di Tor Bella Monaca che non vuole venderlo, poi Repubblica che paragona “Io sono Giorgia” al libro della Provincia di Trento che inserisce Mara Cagol tra le donne degne di ricordo speciale. Quindi il solito esercizio bilioso di Selvaggia Lucarelli che non sa che nel 1976 si abortiva tranquillamente in Italia e che esistevano pure i laboratori di analisi pensa te… Il livore della sinistra: solo loro possono scrivere libri? Ma perché tanto livore? Perché non si mettono l’anima in pace? Cos’è che turba così tanto le menti eccelse dei progressisti, il Fatto che anche a destra conoscano l’alfabeto e che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Sono mal di pancia esagerati quellisinistra dinanzi alautobiografico di Giorgiala libraia di Tor Bella Monaca che non vuole venderlo, poi Repubblica che paragona “Io sono Giorgia” alProvincia di Trento che inserisce Mara Cagol tra le donne degne di ricordo speciale. Quindi il solito esercizio bilioso diLucarelli che non sa che nel 1976 si abortiva tranquillamente in Italia e che esistevano pure i laboratori di analisi pensa te… Il livoresinistra: solo loro possono scrivere libri? Ma perché tanto livore? Perché non si mettono l’anima in? Cos’è che turba così tanto le menti eccelse dei progressisti, ilche anche a destra conoscano l’alfabeto e che ...

