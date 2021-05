Golf: British Masters, inglese Bland vince primo titolo in carriera e Migliozzi 2° (2) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Dopo 478 tentativi Bland, 48enne di Burton upon Trent, è riuscito a imporsi per la prima volta sull’European Tour. Al termine di una prova praticamente impeccabile, con un solo bogey (nel terzo giro) in tutto il torneo. Per lui 14 birdie complessivi e la fine di una maledizione. “Ce l’ho fatta. E’ stata una settimana fantastica dove ho giocato davvero bene. Sentivo di poter riuscire nell’impresa e finalmente è arrivata”. Questa la gioia del britannico, professionista dal 1996, che nel suo palmares ha anche un successo sul Challenge Tour (nel 2001 al Grand Final). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – Dopo 478 tentativi, 48enne di Burton upon Trent, è riuscito a imporsi per la prima volta sull’European Tour. Al termine di una prova praticamente impeccabile, con un solo bogey (nel terzo giro) in tutto il torneo. Per lui 14 birdie complessivi e la fine di una maledizione. “Ce l’ho fatta. E’ stata una settimana fantastica dove ho giocato davvero bene. Sentivo di poter riuscire nell’impresa e finalmente è arrivata”. Questa la gioia del britannico, professionista dal 1996, che nel suo palmares ha anche un successo sul Challenge Tour (nel 2001 al Grand Final). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

