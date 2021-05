Giro d’Italia 2021 | si ritira la maglia ciclamino Caleb Ewan

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) Due vittorie di tappa, lae delle dimostrazioni di forza incredibili: era lui di gran lunga il miglior velocista al. Purtroppo però l’avventura nella Corsa Rosa diè durata solamente otto giorni: l’australiano è stato costretto al ritiro dopo una caduta. Partenza a tutta per il gruppo sin dal via di Foggia, al chilometro 35, nei pressi di una galleria, il corridore della Lotto Soudal vincitore ieri a Termoli è finito a terra con una dinamica ancora non dettagliata. Sconosciute ovviamente anche le conseguenze per l’atleta oceanico. Foto: Lapresse