Gazzetta: fase di riflessione per il rinnovo di Insigne, ancora nessuna trattativa (Di sabato 15 maggio 2021) Nelle prossime settimane, probabilmente al termine degli Europei, il Napoli dovrà negoziare il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Al momento non c’è una vera e propria trattativa, le parti sono in fase di riflessione, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo del calciatore è soltanto centrare la Champions, mentre per un nuovo accordo se ne parlerà a tempo debito, perché poi sarà fondamentale il suo contributo per la Nazionale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Nelle prossime settimane, probabilmente al termine degli Europei, il Napoli dovrà negoziare ildi contratto di Lorenzo. Al momento non c’è una vera e propria, le parti sono indi, come riporta Ladello Sport. L’obiettivo del calciatore è soltanto centrare la Champions, mentre per un nuovo accordo se ne parlerà a tempo debito, perché poi sarà fondamentale il suo contributo per la Nazionale. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Le prossime settimane saranno soltanto dedicate al campo, con il capitano che dovrà distinguersi prima con la magli… - maiunagioia2408 : RT @CalcioPillole: Buone notizie per il #Milan. Le previsioni sul bilancio vedono un passivo dimezzato rispetto all'esercizio precedente. E… - CalcioPillole : Buone notizie per il #Milan. Le previsioni sul bilancio vedono un passivo dimezzato rispetto all'esercizio preceden… - dario_caserini : @Gazzetta_it 80 per la fase offensiva e i gol/assist che fa e fa fare , 10 per i gol che fa prendere e la fase dife… - robybaggion1 : @dario_caserini @InterCM16 @Gazzetta_it Non voglio essere pessimista, ma ho come l'impressione che uno o due big sa… -