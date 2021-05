Elettra Lamborghini stroncata da un ex naufrago | “Inutile e noiosa | mai un’opinione intelligente”

(Di sabato 15 maggio 2021) Guglielmotti affondaSicuramentenon piace a tutti nonostante a milioni di fan sui suoi canali social. Ad esempio, uno che non apprezza la ricca ereditiera è l’exde L’Isola dei Famosi 15, Ferdinando Guglielmotti. Il Visconte recentemente ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando, criticando aspramente l’opinionista del reality show L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

chefotomadonna : ma pazzesca elettra lamborghini che fa un concerto per infastidire il vicino che fa casino, role model actually - elisicci : RT @norainoflowerr: Io voglio essere Elettra Lamborghini che alle 2:30 di notte di mette a cantare Laura Pausini con il microfono e la musi… - norainoflowerr : Io voglio essere Elettra Lamborghini che alle 2:30 di notte di mette a cantare Laura Pausini con il microfono e la… - radiolisola : #NowPlaying: Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - horny_for_celeb : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi. Al televoto aperto lunedì fra , , Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli Protagonista di ...Una puntata che si preannuncia imperdibile che vede la padrona di casa presentare i suoi compagni di viaggio: gli opinionisti Ilary Blasi, Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi. Intanto è ...La diciassettesima puntata de L'Isola dei Famosi, in onda venerdì 14 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset Play Infinity ...Tutto quello che è successo nel corso del nuovo appuntamento di venerdì 14 maggio 2021 tra prove e discussioni in Playa Palapa ...