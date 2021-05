Diritti tv Serie A: a Sky il pacchetto 2 (Di sabato 15 maggio 2021) Svolta nell’assegnazione del pacchetto 2 dei Diritti tv Serie A. La Lega della massima Serie lo ha assegnato a Sky per il prossimo triennio (2021-2024). A favore della nota emittente satellitare hanno votato 16 club, ad eccezione di Napoli e Lazio che si sono.astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse in Serie B. Diritti tv Serie A: cosa riguarderà il pacchetto 2? Il pacchetto 2 comprende tre partite in co-esclusiva con Dazn. : l’anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica alle ore 12.30 e il posticipo del lunedi alle 20.45. Skyha presentato un’offerta di 85 milioni per la prima stagione, 87,5 per la seconda, e 90 per la terza. In cambio di questo, l’emittente satellitare ha dovuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Svolta nell’assegnazione del2 deitvA. La Lega della massimalo ha assegnato a Sky per il prossimo triennio (2021-2024). A favore della nota emittente satellitare hanno votato 16 club, ad eccezione di Napoli e Lazio che si sono.astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse inB.tvA: cosa riguarderà il2? Il2 comprende tre partite in co-esclusiva con Dazn. : l’anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica alle ore 12.30 e il posticipo del lunedi alle 20.45. Skyha presentato un’offerta di 85 milioni per la prima stagione, 87,5 per la seconda, e 90 per la terza. In cambio di questo, l’emittente satellitare ha dovuto ...

