Diego Bianchi | «Vi spiego perché Rula Jebreal non ha partecipato a Propaganda Live»

(Di sabato 15 maggio 2021) La mancata partecipazione a, su La7, da parte diJebral «è un episodio particolarmente spiacevoleavevamo chiamatonondonna, ma, data la sua storia e le sue competenze internazionali, ci era sembrata la persona migliore. La scelta dei nostri ospiti non è mai neutra». È quanto ha detto, aprendo la puntata del programma che avrebbe dovuto ospitare la giornalista per parlare del conflitto in corso in Medioriente. «La cosa che mi dispiace è che non avremo una donna a parlare e che non ci sarà nessuno a parlare di Palestina con quel pensiero che volevamo condividere», ha aggiunto. LEGGI ANCHE –>consegna ...

Advertising

welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - La7tv : #propagandalive Diego Bianchi spiega (anche a Rula Jebreal) cos’è PropagandaLive @welikeduel @zdizoro - fanpage : Diego Bianchi apre la puntata di #propagandalive con la replica al caso generato dal post di #RulaJebreal. Chiamiam… - IsabellaDaragon : RT @claudio_2022: Propaganda Live, Diego Bianchi risponde a Rula Jebreal. 'Abbiamo capito che non hai mai visto il programma' Rula, una n… - max_graziani : RT @welikeduel: Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : Diego Bianchi

Tra lui e, il conduttore, c'era un'alchimia amorosa che mancavano solo le scene al rallentatore. Era tutto giusto, giacché Propaganda è una stanza dei giochi dei maschi. Molti anni fa, ...Da Sana Oxaca. Volammo in Perù, attraversammo il Lago Titicaca fino in Bolivia. Da Buenos ...e cucite con cura e pazienza Sono abiti preziosi come le rughe del mio viso e i capelliche ...Diego Bianchi: ecco cosa sarà Propaganda Live.... Prime istruzioni per partecipare come pubblico a... Propaganda Live - Dal 29 settembre su LA7 ...Dagli ausiliari socio-assistenziali delle Rsa, esentati dall’obbligo, agli over 80 soli fino ai senza dimora, centinaia di migliaia di persone ancora non hanno fatto la profilassi ...