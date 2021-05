Dai porti italiani partono armi destinate a Israele, ma a Livorno i portuali bloccano il carico (Di sabato 15 maggio 2021) The WeaponWhatch, l’osservatorio sulle armi nei porti europei, è venuto a conoscenza che carichi di proiettili ad alta precisione destinati al porto israeliano di Ashdod sono stati imbarcati il 13 maggio 2021 dal porto di Genova. armi che potrebbero alimentare gli attacchi alla popolazione Palestinese già duramente colpita negli ultimi giorni con oltre 130 morti tra i civili. ATTACCO A GAZA: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA Il carico di esplosivi Nel comunicato dell’associazione si leggono i dettagli: “Le operazioni di imbarco si sono svolte senza che il container – segnalato come contenente esplosivi di classe 1 (esattamente 1.4) – toccasse la banchina, e quindi dovesse sostare nell’apposita area del terminal destinata alle merci pericolose. La nave su cui le munizioni sono state imbarcate, proveniva da Marsiglia, è ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021) The WeaponWhatch, l’osservatorio sulleneieuropei, è venuto a conoscenza che carichi di proiettili ad alta precisione destinati al porto israeliano di Ashdod sono stati imbarcati il 13 maggio 2021 dal porto di Genova.che potrebbero alimentare gli attacchi alla popolazione Palestinese già duramente colpita negli ultimi giorni con oltre 130 morti tra i civili. ATTACCO A GAZA: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA Ildi esplosivi Nel comunicato dell’associazione si leggono i dettagli: “Le operazioni di imbarco si sono svolte senza che il container – segnalato come contenente esplosivi di classe 1 (esattamente 1.4) – toccasse la banchina, e quindi dovesse sostare nell’apposita area del terminal destinata alle merci pericolose. La nave su cui le munizioni sono state imbarcate, proveniva da Marsiglia, è ...

