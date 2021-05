Covid, test sul vaccino "universale" che fermerebbe tutti i coronavirus incluso il Sars-Cov2 (Di sabato 15 maggio 2021) Sono buoni i primi dati emersi dai test di un nuovo vaccino studiato per bloccare i contagi di varie tipologie di coronavirus, incluso il Sars-Cov2, che potrebbero causare nuove pandemie : la immunizzazione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Sono buoni i primi dati emersi daidi un nuovostudiato per bloccare i contagi di varie tipologie diil, che potrebbero causare nuove pandemie : la immunizzazione...

Advertising

LegaSalvini : MATTEO #BASSETTI, NEL SUO OSPEDALE LO SPRAY NASALE CHE 'ELIMINA' IL COVID: AL VIA IL TEST - TgrRaiSicilia : Nel #tg delle 19.35: caso Gregoretti, non luogo a procedere per l'ex ministro Salvini morto per covid mentre face… - Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - fortuneitalia : Sugli aerei dimenticato il rischio #COVID19. Voli pieni e senza test. - MarcoZuccotti1 : RT @MinervaMcGrani1: Piccolo test tra amici: visto che i nostri politici sostengono che “tutti vogliono” il vaccino...vediamo cosa ne pensa… -