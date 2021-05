“Capolavori a confronto”: i ritratti di Giovio dagli Uffizi alla Pinacoteca di Como. Al via la mostra temporanea: c’è tempo fino al 19 settembre (Di sabato 15 maggio 2021) A volte nella storia dell’arte ci sono idee, intuizioni, azioni che contribuiscono a cambiare radicalmente il corso degli eventi. Uno di questi concetti “rivoluzionari” fu senza dubbio la volontà collezionistica di Paolo Giovio, nato a Como nel 1483 e ordinato vescovo nel 1528. Era un uomo di grande cultura, con un debole per l’arte: proprio l’amicizia con il cardinale Giulio de’ Medici (poi Papa Clemente VII) deve averlo spinto intorno al 1520 a concepire una collezione unica nel suo genere, quella dei ritratti degli “uomini illustri” che, tra le altre cose, l’avrebbe reso famoso. Perché al momento della sua morte – avvenuta nel 1552 a Firenze (oggi riposa nella Basilica di San Lorenzo, la chiesa dei Medici, e la sua presenza è testimoniata da un grande monumento funebre nel chiostro del complesso laurenziano scolpito da Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) A volte nella storia dell’arte ci sono idee, intuizioni, azioni che contribuiscono a cambiare radicalmente il corso degli eventi. Uno di questi concetti “rivoluzionari” fu senza dubbio la volontà collezionistica di Paolo, nato anel 1483 e ordinato vescovo nel 1528. Era un uomo di grande cultura, con un debole per l’arte: proprio l’amicizia con il cardinale Giulio de’ Medici (poi Papa Clemente VII) deve averlo spinto intorno al 1520 a concepire una collezione unica nel suo genere, quella deidegli “uomini illustri” che, tra le altre cose, l’avrebbe reso famoso. Perché al momento della sua morte – avvenuta nel 1552 a Firenze (oggi riposa nella Basilica di San Lorenzo, la chiesa dei Medici, e la sua presenza è testimoniata da un grande monumento funebre nel chiostro del complesso laurenziano scolpito da Francesco ...

Advertising

FQMagazineit : “Capolavori a confronto”: i ritratti di Giovio dagli Uffizi alla Pinacoteca di Como. Al via la mostra temporanea: c… - AgCultNews : Pinacoteca di Como e Uffizi, presentata la mostra “Capolavori a confronto' @UffiziGalleries @ComuneComo - maniconio : @mcrrythenight @falizzo È una canzone bellissima ma nulla in confronto ad altri capolavori che ha servito (e che se… - wannabelau : Ma questa roba sta diventando una fanfiction di bassa caratura, in confronto wattpad ci ha dato dei capolavori - lalumiz : Se voi invece vi pensate così cultrici del cinema, in contrapposizione agli altri, avete mai visto i VERI capolavor… -