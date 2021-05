Vincenzo Salemme | chi è | età | carriera | chi è la moglie | vita privata | film | dove vive

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Top Dieci. Questa sera una squadra sarà formata da Serena Autieri,e Tosca D’Aquino.: chi è, età,è nato a Bacoli il 24 luglio 1957. Si è diplomato presso il Liceo Classico Umberto I di Napoli, per poi iscriversi alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università Federico II di Napoli. Nel 1976 è stato scritturato dalla compagnia teatrale di Tato Russo e ha debuttato come attore. Nel 1977 si è trasferito a Roma ed è entrato a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo. Nel 1990 ha formato l’associazione culturale E.T e ha tentato di mettersi in proprio dandoad una realtà teatrale tutta sua. Oltre al teatro, ...