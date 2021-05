Viaggi in Europa, dal 16 maggio niente obbligo di quarantena per chi entra in Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) niente più quarantena dal 16 maggio per chi rientra in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen. Ma non solo. Con l’ordinanza firmata poco fa dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, non sarà più necessario fare i giorni di isolamento neppure se si rientra da Gran Bretagna e da Israele. Per Viaggiare e accedere in Italia – da questi Paesi – basterà solo un tampone negativo. Prorogate, invece, le misure restrittive relative al Brasile. Voli Covid Tested Con un’altra ordinanza, come ha fatto sapere il Ministro della Salute, si è allargata anche la possibilità di ingresso in Italia con i voli Covid tested per chi proviene da Canada, Giappone, Emirati Arabi e Stati Uniti. Per il momento, gli aeroporti abilitati sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021)piùdal 16per chi riindai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen. Ma non solo. Con l’ordinanza firmata poco fa dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, non sarà più necessario fare i giorni di isolamento neppure se si rida Gran Bretagna e da Israele. Perare e accedere in– da questi Paesi – basterà solo un tampone negativo. Prorogate, invece, le misure restrittive relative al Brasile. Voli Covid Tested Con un’altra ordinanza, come ha fatto sapere il Ministro della Salute, si è allargata anche la possibilità di ingresso incon i voli Covid tested per chi proviene da Canada, Giappone, Emirati Arabi e Stati Uniti. Per il momento, gli aeroporti abilitati sono ...

