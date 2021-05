Vaccini | Tronchetti | pronti a farli in azienda da subito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Tronchetti

Tiscali.it

"È tutto pronto - ha aggiunto- abbiamo gli ambulatori aziendali disponibili, se arrivano inoi siamo pronti domani". . 14 maggio 2021Il governatore Attilio Fontana, accompagnato, tra gli altri, dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli Hangar Bicocca, Marco...MILANO, 14 MAG - Alla Pirelli sono già pronti per partire con le vaccinazioni aziendali. Lo ha detto l'amministratore delegato di Pirelli, attuale sponsor dell'Inter, Marco Tronchetti Provera, a margi ...Ne stiamo davvero uscendo. La prova più convincente non sta nei numeri giornalieri di contagiati, deceduti e ricoverati, in calo costante, né l’accesso degli over-50 alle prenotazioni del vaccino. È e ...