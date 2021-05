Vaccini, Figliuolo: “Giugno sarà il mese della svolta” (Di venerdì 14 maggio 2021) Monito del Commissario Figliuolo in merito alle inoculazioni delle dosi dei Vaccini anti-Covid: “Giugno deve essere il mese della svolta” (Getty Images)“Maggio sarà un mese di transizione, Giugno deve essere il mese della svolta dove dare la spallata definitiva e lasciarci dietro il periodo peggiore”: è il monito lanciato dal Commissario all’emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine della visita all’hub vaccinale ospitato al PalaExpo di Marghera, in provincia di Venezia. “Dobbiamo arrivare all’immunità di gregge e sono certo che ci arriveremo nei tempi previsti. L’intenzione è quella di dare una sorta di via libera parallela e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) Monito del Commissarioin merito alle inoculazioni delle dosi deianti-Covid: “deve essere il” (Getty Images)“Maggioundi transizione,deve essere ildove dare la spallata definitiva e lasciarci dietro il periodo peggiore”: è il monito lanciato dal Commissario all’emergenza Covid, Generale Francesco Paolo, a marginevisita all’hub vaccinale ospitato al PalaExpo di Marghera, in provincia di Venezia. “Dobbiamo arrivare all’immunità di gregge e sono certo che ci arriveremo nei tempi previsti. L’intenzione è quella di dare una sorta di via libera parallela e ...

