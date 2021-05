Usa, Amazon assume 85mila persone. Terzo datore di lavoro globale (Di venerdì 14 maggio 2021) L’undicesima città degli Stati Uniti per numero di abitanti è… Amazon. No, non è una boutade: la creatura di Jeff Bezos ha raggiunto l’incredibile cifra di 950.000 addetti soltanto negli Usa, e ha già annunciato di essere pronta per un nuovo piano di assunzioni in tutto il mondo. A livello globale, Amazon è il Terzo datore di lavoro con 1,2 milioni di assunti. Negli Stati Uniti e in Canada sono aperte oltre 75.000 posizioni per addetti alla logistica con stipendio medio orario superiore ai 17 dollari. Nel solo Regno Unito sono previsti ulteriori 10mila ingressi. Facile capire che Amazon ha individuato nel post-pandemia il mondo ideale per spiccare il definitivo volo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 14 maggio 2021) L’undicesima città degli Stati Uniti per numero di abitanti è…. No, non è una boutade: la creatura di Jeff Bezos ha raggiunto l’incredibile cifra di 950.000 addetti soltanto negli Usa, e ha già annunciato di essere pronta per un nuovo piano di assunzioni in tutto il mondo. A livelloè ildicon 1,2 milioni di assunti. Negli Stati Uniti e in Canada sono aperte oltre 75.000 posizioni per addetti alla logistica con stipendio medio orario superiore ai 17 dollari. Nel solo Regno Unito sono previsti ulteriori 10mila ingressi. Facile capire cheha individuato nel post-pandemia il mondo ideale per spiccare il definitivo volo. Segui su affaritaliani.it

