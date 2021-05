Una vita anticipazioni: Ursula racconta tutto a Felipe lui non le crede, la ucciderà? (Di venerdì 14 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna. Innanzi tutto possiamo dirvi che domani Una vita andrà in onda dalle 14,10 alle 15 per poi dare spazio a una puntata più lunga di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin domani infatti, vedremo tutti i finalisti di Amici 20 per una puntata speciale del programma di Canale 5 in attesa poi di scoprire chi è il vincitore di questa edizione! Ma torniamo ad Acacias 38. Dovremmo quindi vedere un episodio più lungo della soap anche se forse non completo. Sicuramente andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1169 e forse una parte dell’episodio 1170. Abbiamo lasciato Genoveva con una pistola in mano: la donna ha ordinato a Santiago, il finto Santiago che in realtà si chiama Israel, di uccidere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 15 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna. Innanzipossiamo dirvi che domani Unaandrà in onda dalle 14,10 alle 15 per poi dare spazio a una puntata più lunga di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin domani infatti, vedremo tutti i finalisti di Amici 20 per una puntata speciale del programma di Canale 5 in attesa poi di scoprire chi è il vincitore di questa edizione! Ma torniamo ad Acacias 38. Dovremmo quindi vedere un episodio più lungo della soap anche se forse non completo. Sicuramente andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1169 e forse una parte dell’episodio 1170. Abbiamo lasciato Genoveva con una pistola in mano: la donna ha ordinato a Santiago, il finto Santiago che in realtà si chiama Israel, di uccidere ...

