Ultime Notizie Serie A: Commisso provoca i tifosi, assegnato il pacchetto 2 dei diritti TV (Di sabato 15 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.50 – Inter, Lautaro e il retroscena Icardi: «Ci siamo sentiti dopo lo Scudetto» – Lautaro Martinez, ai microfoni di Sky Sport nel corso di "23", ha svelato un retroscena Scudetto relativo ad una telefonata con Mauro Icardi. Ecco le parole dell'attaccante argentino Ore 23.00 – diritti TV Serie A, pacchetto 2 a Sky: tre gare in co-esclusiva con DAZN – Come riportato da Repubblica, il pacchetto è stato assegnato a Sky che per le prossime tre stagioni, dunque, trasmetterà tre gare del campionato di Serie A insieme a DAZN. Ore 22.40 – Stipendi Serie A, club unanimi: richiesta di ...

