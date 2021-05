The Card Counter: svelata la data di uscita del film di Paul Schrader (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo film scritto e diretto da Paul Schrader, con protagonista Oscar Isaac, ha ora una data di uscita prevista sugli schermi americani. The Card Counter, il nuovo film diretto da Paul Schrader con star Oscar Isaac, ha ora una data di uscita: il 10 settembre 2021. Il lungometraggio uscirà quindi nelle sale scontrandosi con Malignant, il nuovo horror diretto da James Wan. Nel cast di The Card Counter ci saranno Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tiffany Haddish e Tye Sheridan. Al centro della trama c'è William Tell, la cui spartana esistenza viene fatta a pezzi quando viene contatattato da Cirk, un giovane vulnerabile e arrabbiato, che va alla ricerca di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovoscritto e diretto da, con protagonista Oscar Isaac, ha ora unadiprevista sugli schermi americani. The, il nuovodiretto dacon star Oscar Isaac, ha ora unadi: il 10 settembre 2021. Il lungometraggio uscirà quindi nelle sale scontrandosi con Malignant, il nuovo horror diretto da James Wan. Nel cast di Theci saranno Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tiffany Haddish e Tye Sheridan. Al centro della trama c'è William Tell, la cui spartana esistenza viene fatta a pezzi quando viene contatattato da Cirk, un giovane vulnerabile e arrabbiato, che va alla ricerca di ...

Advertising

svarioken : ?? In digitale, preorder di The Great Ace Attorney Chronicles! Su Steam a 39,99€. • - 3cinematographe : #TheCardCounter: svelata la data di lancio del film di Paul Schrader - AHappySoul21 : the way yuri handed the card over to him tho SJKSJSKSJSKSJSKSKS?? - MIK_GO2 : RT @MIK_GO2: ?? #BTS - Album [#The_Best] (#Japanese Ver.) ??Ultimo giorno per partecipare 10/6 ?? prezzi nel modulo ??SS da aggiungere ??pos… - MIK_GO2 : RT @MIK_GO2: ?? #GO #TWICE The 10th Mini Album <#TASTE_OF_LOVE> ?? 3 versioni a scelta ?? Possibile scambio delle card ??PREORDERS INCLUSI N… -