Testo e traduzione di Boca di Gaia feat. Sean Paul, il primo singolo internazionale dal sapore reggaeton (Di venerdì 14 maggio 2021) Boca di Gaia feat. Sean Paul esce oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming. A questo giro la cantante italo-portoghese punta in alto e ritorna ai fasti di Chega e mira verso l’internazionale. Al suo fianco c’è Sean Paul, autorità del reggaeton e della Giamaica tutta. Nell’arrangiamento, prodotto da ChildsPlay, gli strumenti etnici a fiato si uniscono all’elettronica del beat e accolgono parole piene di sensualità e ammiccamenti. Gaia ha scritto il Testo durante un viaggio ad Amsterdam del 2019, poco tempo prima che il mondo chiudesse i battenti prima dell’arrivo del nemico invisibile. L’intento di Boca di Gaia feat. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)diesce oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming. A questo giro la cantante italo-portoghese punta in alto e ritorna ai fasti di Chega e mira verso l’. Al suo fianco c’è, autorità dele della Giamaica tutta. Nell’arrangiamento, prodotto da ChildsPlay, gli strumenti etnici a fiato si uniscono all’elettronica del beat e accolgono parole piene di sensualità e ammiccamenti.ha scritto ildurante un viaggio ad Amsterdam del 2019, poco tempo prima che il mondo chiudesse i battenti prima dell’arrivo del nemico invisibile. L’intento didi. ...

OptiMagazine : #Gaia duetta con #SeanPaul in un brano che si propone come hit estiva - #Boca di Gaia feat. Sean Paul, il primo sin… - mrpg_news : RT @viglioh: Tempo di cantare la nuova canzone di #KatyPerry 'Electric' in collaborazione con #Pokemon per i 25 anni del brand, ecco testo… - viglioh : Tempo di cantare la nuova canzone di #KatyPerry 'Electric' in collaborazione con #Pokemon per i 25 anni del brand,… - pokemonnext : Testo e traduzione di Electric di Katy Perry - franco_sala : RT @StefanoCeccanti: Sul futuro della sinistra la traduzione in italiano del recente testo di Blair -