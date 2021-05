Stanley Kubrick: Frank Darabont ha scritto la sceneggiatura di un film ideato dal regista e mai realizzato (Di venerdì 14 maggio 2021) Frank Darabont ha svelato di aver completato la sceneggiatura di un film tratto da un'idea di Stanley Kubrick rimasta inedita dagli anni '50. Uno dei progetti di Stanley Kubrick mai realizzati è attualmente in fase di sviluppo grazie a Frank Darabont, il regista e produttore ha infatti parlato del progetto a cui sta lavorando. Il trattamento risale agli anni '50 e i primi dettagli sono stati condivisi in occasione di un episodio del podcast Post Mortem. Frank Darabont ha raccontato: "Ho trascorso l'ultimo anno scrivendo una sceneggiatura. E so quando sto dando il massimo oppure no, e questa volta lo stavo facendo. Si tratta di un progetto magnifico ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)ha svelato di aver completato ladi untratto da un'idea dirimasta inedita dagli anni '50. Uno dei progetti dimai realizzati è attualmente in fase di sviluppo grazie a, ile produttore ha infatti parlato del progetto a cui sta lavorando. Il trattamento risale agli anni '50 e i primi dettagli sono stati condivisi in occasione di un episodio del podcast Post Mortem.ha raccontato: "Ho trascorso l'ultimo anno scrivendo una. E so quando sto dando il massimo oppure no, e questa volta lo stavo facendo. Si tratta di un progetto magnifico ...

