Simoe Inzaghi | “Crediamo ancora alla Champions Mourinho valore aggiunto”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 14 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Lazio, Simone, ha parlato del derby di domani contro la Roma: “Sicuramente domani non sarà una partita come le altre. Noi con qualche difficoltà abbiamo dimostrato di credere. Sappiamo che domani sarà particolare, è una gara sentita. Chiederò ai ragazzi di avere l’umiltà e la determinazione che abbiamo avuto nell’ottimo girone di ritorno.? Al prossimo anno ci si penserò, adesso testa solo al derby e alle prossime partite. Il palmares diparla chiaro, sarà unper la Roma. Immobile? E’ un leader e sono contento di averlo allenato in questi 5 anni”. Sui derby passati: “Da giocatore ricordo con più piacere quello vinto 2-1 nell’anno dello ...